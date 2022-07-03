مصادر طبية: لم نشتبه بأي إصابة بجدري القرود في الأردن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشفت مصادر طبية آخر تطورات الاستقصاء عن جدري القرود في الأردن. اضافة اعلان





وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم تسجل أي حالة بالمرض في الأردن حتى الآن.



وأضافت أنه لم تجرى أي فحوصات لأي حالات مشتبه بها، مؤكدة استمرار عمليات التقصي والتحري.



وكانت وزارة الصحة جهزت قسما خاصا لعزل المصابين بحالات جدري القرود ضمن خطتها الاستباقية للتعامل مع أي أصابة قد تسجل في المملكة.



يشار إلى أنه تم الكشف عن أكثر من 5 آلاف إصابة منذ رصده أول مرة خارج إفريقيا في أيار الماضي، وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية.

