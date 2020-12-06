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الأحد، 06-12-2020 12:17 م

مصادر: قرار مرتقب بتقليص ساعات الحظر الجزئي

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الوكيل الإخباري - حمزة أبو رمان أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن الحكومة ستصدر خلال الساعات القليلة القادمة قرارا يقضي بتخفيف ساعات الحظر الجزئي.

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وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه من المرجح أن يسمح للمواطنين بالحركة حتى الساعة 12 منتصف الليل، والمنشآت التجارية حتى الساعة 11 ليلا.

 

وأوضحت أن القرار يأتي عقب الاجتماع الذي يترأسه رئيس الوزراء بشر الخصاونة في غرفة تجارة الأردن، للتباحث حول أهم التحديات التي تواجه القطاع التجاري.

 

وأشارت إلى أن الحكومة عازمة كذلك على إعادة النظر في الحظر الشامل يوم الجمعة والذي سيستمر حتى نهاية العام الحالي، وفتح بعض القطاعات التي تضررت جراء الجائحة.

 

وقال رئيس الوزراء الخصاونة، في وقت سابق اليوم الأحد، إن "استمرار استقرار الوضع سيدفعنا قريباً إلى تخفيف ساعات الحظر، ودراسة حظر يوم الجمعة، وإعادة فتح بعض القطاعات".


وأضاف خلال لقائه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أن "أولويات الحكومة العمل على استقرار الوضع الوبائي بالتوازي مع الحفاظ على القطاع التجاري"، مؤكداً أن القطاع التجاري شريك وطني مهم، ومميزة أساسية للاقتصاد الوطني.


وأوضح الخصاونة أن "الحكومة حريصة على ديمومة القطاع التجاري في ظل جائحة كورونا"، مبيناً أن بعض الإغلاقات كانت ضرورية؛ لتجنب الضغط على القطاع الصحي في وقت كانت الطاقة السريرية لا تسعفنا.


ولفت النظر إلى أن "القطاع التجاري يسهم بما نسبته 54.5% من الناتج الإجمالي للاقتصاد الوطني".


 




 

 


 

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