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الإثنين، 13-12-2021 04:21 م

مصادر لـ "الوكيل" : ملف العطارات طور التحكيم الدولي ويحتاج لعام قادم على الأقل

مشروع العطارات


الوكيل الإخباري - علم "الوكيل الإخباري" من مصادر مُطلعة، أن ملف اتفاقية مشروع العطارات ما زال في طور التحكيم الدولي من قبل محكمة التحكيم الدولية في فرنسا. 

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وبيّنت المصادر، لـ " الوكيل الإخباري " أن ملف التحكيم لمشروع العطارات يحتاج لعام قادم على الأقل، موضحة أن مثل هذه القضايا لا يُبت فيها بسرعة. 


وأشارت، إلى أن تكاليف التحكيم الدولي عالية جداً، وأن الحكومة الأردنية مُلزمة  بدفع هذه التكاليف لأنها هي من قررت الذهاب للتحكيم الدولي.


وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في 20 من كانون الأول 2020، أن شركة الكهرباء الوطنية والحكومة باشرتا إجراءات التحكيم في مواجهة شركة العطارات للطاقة حول اتفاقية شراء الطاقة.

 

وبينت أن طلبي التحكيم تم تقديمهما على أرضية الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة ولغايات إصدار حكم بوجود ومقدار الغبن الفاحش في التعرفة الكهربائية.

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