مصانع الألبان تؤكد التزامها بالأسعار التأشيرية لمنتجاتها

الوكيل الاخباري -

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استجابة لطلب وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير التزام شركات ومصانع الألبان المحلية بالأسعار التأشيرية الصادرة عن الوزارة سابقاً وعدم تجاوزها على الرغم من تغير أسعار بعض مدخلات الانتاج لهذه المصانع.وشددت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، على ضرورة المحافظة على استقرار الأسعار والالتزام بالأسعار التأشيرية للألبان والالتزام بأوزان العبوات وكميات الألبان التي بداخلها بما يتلاءم والأسعار التأشيرية، حيث سيتم تشديد الرقابة على الأسعار والأوزان من قبل مراقبي الأسواق ومؤسسة المواصفات والمقاييس.