مصدري الخضار تستهجن قرار فتح باب استيراد البطاطا

الوكيل الإخباري - انتقدت نقابة تجار ومصدري الخضار الفواكه قرار وزارة الزراعة القاضي بالسماح باستيراد مادة البطاطا، مؤكدة أن هذا القرار جانبه الصواب لعدة أسباب.

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وأوضح نقيب تجار ومصدري الخضار الفواكه سعدي أبو حماد أن القرار ليس في محله كون موعد فتح باب الاستيراد تزامن مع بداية الإنتاج المحلي خلال أيام، والذي كان من المفروض ان يكون بداية شهر تشرين اول الماضي، كما أن مادة البطاطا التي تم استيرادها ذات جودة متدنية نتيجة حفظها في البرادات.



وشهدت أسعار البطاطا خلال الفترة الماضية ارتفاعا غير مسبوقا حيث وصل سعر كيلو البطاطا في الأسواق المركزية أمس جملة ٦٠ قرشا فيما بيع الكيلو تجزئة بين ٩٠ قرشا الى دينار، وبجودة متدنية.



وكانت وزارة الزراعة فتحت باب استيراد البطاطا يوم الخميس الماضي، علما انه من المفروض ان يفتح باب الاستيراد منذ بداية شهر تشرين أول الماضي ولغاية نهاية الشهر نفسه.

