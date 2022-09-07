الأربعاء 07-09-2022
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الأربعاء، 07-09-2022 01:55 م

مصدر: أسباب فنية وراء توقف تصدير النفط العراقي للأردن

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مصدر رسمي مُطلع، إن توقف تصدير النفط العراقي إلى الأردن يعود لإجراءات فنية من موقع التحميل من الجانب العراقي.اضافة اعلان


وأضاف المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن الجانب العراقي يجري عملية نقل لمكان التحميل من خزانات مصفى الصمود، الأمر الذي وقف عمليات التصدير مؤقتاً. 

وأكد أنه سيتم استئناف التصدير فور الانتهاء من الإجراءات الفنية، مشيرا إلى أنها مدة لن تطول. 

ووفقاً للاتفاقية بين الأردن والعراق، يستورد الأردن يوميا 10 آلاف برميل نفط خام تصل إلى مصفاة البترول في الزرقاء.


 




 

 


 

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