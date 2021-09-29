مصدر أمني لـ الوكيل : شبهة جنائية بحادثة غرق سد الملك طلال

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني أن شبهة جنائية تحوم في حادثة غرق شخص في سدّ الملك طلال أمس الثلاثاء ، نتيجة لحيثياتها .

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وكشف المصدر الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري" تفاصيل مثيرة حول الحادثة ، حيث أوضح أن 4 أشخاص غادروا برفقة سائق إلى سدّ الملك طلال ، وبعد ساعات استقل 3 أشخاص المركبة الأمر الذي أثار استهجان السائق .

" وبعد سؤال السائق عن الشخص الرابع ، أكد له الأشخاص الثلاثة انه غرق الأمر الذي أثار استهجانه حيث لم يظهروا الاهتمام ، وبعدها تقدم ببلاغ إلى أحد المراكز الأمنية للوقوف على الحادثة " ، وفق المصدر .

وكانت فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية في مديريتي جرش والبلقاء تعاملت امس الثلاثاء مع بلاغ لغرق شخص في سد الملك طلال ( انقر هنا ) .



وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ، العقيد عامر السرطاوي - حينها - أن فرق الشرطة والدفاع المدني في مديريتي جرش والبلقاء تتعامل مع بلاغ غرق شخص في سد الملك طلال وما زال البحث جارٍ عنه من خلال الغطاسين وزوارق البحث.