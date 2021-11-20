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مصدر : اجتماع في مجلس الوزراء الاحد وقرارات مرتقبة

السبت، 20-11-2021 07:23 م

مصدر : اجتماع في مجلس الوزراء الاحد وقرارات مرتقبة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مسؤول أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته غدا الأحد آخر المستجدات حول الوضع الوبائي ، كما سيطرح كافة الخيارات المتاحة للتباحث وذلك بناء على التوصيات التي رفعتها اللجنة الإطارية العليا للتعامل مع جائحة كورونا.
 
وشدد المصدر الى أن جميع السيناريوهات مطروحة على طاولة المجلس وسيستثنى سيناريو الحظر والإغلاقات ، موضحا الى أن هذا السيناريو بات من الماضي.

وتقدمت اللجنة الإطارية العليا اليوم بتوصيات إلى مجلس الوزراء تتضمن مجموعة من الإجراءات للتشديد على أخذ المطاعيم وتشديد الرقابة الميدانية على مدى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة للعاملين في القطاعين العام والخاص ومراجعي ومرتادي جميع المؤسسات والمنشآت وذلك لضمان المحافظة على المكتسبات التي تحققت من فتح القطاعات ودوران العجلة الاقتصادية.

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