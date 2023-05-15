الإثنين 15-05-2023
الوكيل الاخباري

مصدر: البعثة الدبلوماسية الأردنية بالسودان بخير

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الإثنين، 15-05-2023 06:28 م

مصدر: البعثة الدبلوماسية الأردنية بالسودان بخير

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الوكيل الاخباري - قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاثنين، إن البعثة الدبلوماسية الأردنية في السودان بخير وهي موجودة في مناطق آمنة في بورتسودان.

وأشار المصدر  إلى أن البعثة الدبلوماسية موجودة في بورتسودان أسوة بالبعثات الدبلوماسية الأخرى.

وأوضح أن البعثة تعمل لتسهيل أي إجراءات للأردنيين الذين لم يغادروا حتى الآن، وبيّن أن أغلب الأردنيين غادروا السودان ضمن عمليات الإجلاء التي أجراها الأردن.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاثنين، تعرّض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، للاقتحام والتخريب.

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