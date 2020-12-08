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الثلاثاء، 08-12-2020 01:34 م

مصدر : الحكومة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن أمر دفاع جديد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع ان الحكومة ستعلن خلال ايام عن عدة برامج لدعم المنشآت الأكثر تضررا بأمر دفاع جديد .
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 وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي  اعلنت عن دراسة في مراحلها الأخيرة وستتضمن تطوير بعض برامج المؤسسة وتشمل رفع سقوف وتمديد مدد وتعديل على الشروط والاستحقاقات، إضافة إلى المساهمة في تحمل جزء من تكلفة مطعوم كورونا للمشتركين في القطاع الخاص.

وبينت أن البرامج الجديدة التي سيتم طرحها بموجب أمر دفاع جديد ستسمح للمؤمن عليهم بالاشتراك "اختياري تكميلي" لتعويض الفترة التي مضت.

واكدت ان دراسة المؤسسة تعمل على تطوير بعض برامجها التي طرحتها مسبقا ليلائم الحالة التي فرضتها جائحة كورونا وأصحاب العمل المنهكين اقتصاديا جراءها.


 




 

 


 

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