مصدر : الحكومة قد تتجه لفرض حظر شامل في مناطق بعمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات أن واقع الاصابات تقول ان العاصمة عمان الاكثر انتشار للفيروس ويليها الزرقاء، مضيفا أن فرق التقصي الوبائي تقوم بجهد كبير لكنها بحاجة الى دعم أكثر.



بدوره لم يستبعد مصدر مطلع في حديث مع موقع الوكيل الاخباري ان يتم عزل مناطق بالعاصمة عمان كما تم عزل مخيّم البقعة في محافظة البلقاء، بالإضافة إلى جزء من منطقة البتراوي والزرقاء الجديدة في محافظة الزرقاء، وفرض حظر التجوّل الشامل في هذه المناطق .

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يشار ان رئيس الوزراء ، الدكتور عمر الرزاز، عقد اجتماعا مع اللجنة الوطنية للأوبئة لبحث آخــر مستجدات الحالة الوبائية في المملكة، صباح اليوم الأربعاء.



ومن جهته ، لفت مصدر طبي لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الاجتماع جاء لبحث تداعيات ارتفاع الإصابات بكورونا والوفيات ، وإجراءات حكومية جديدة ، شأنها السيطرة على الوضـــع الوبائي في المملكـــة، سيتم الإعلان عنها ، بعد التوافق عليها من قبل الجهات المعنية .



