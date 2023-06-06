مصدر امني يكشف تفاصيل فيديو اعتداء شارع الجامعة



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر امني ان فيديو الاعتداء على شخص بمنطقة شارع الجامعة بالعاصمة عمان تبين انه يعود لمشاجرة عائلية .



ولفت المصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان المشاجرة كانت بين اقارب " انسباء" ، حيث وردت شكوى بالحادثة الى مديرية الامن العام وتم تحويل المعتدين الى المدعي العام ، والمباشرة بالاجراءات القانونية .



وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا فيديو الاعتداء بشكل واسع اليوم الثلاثاء .

اضافة اعلان