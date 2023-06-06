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الكشف عن سبب زيادة عدد الوفيات بالحادث المروع الذي راح ضحيته 8 اشخاص

الثلاثاء، 06-06-2023 06:06 م

مصدر امني يكشف تفاصيل فيديو اعتداء شارع الجامعة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر امني ان فيديو الاعتداء على شخص بمنطقة شارع الجامعة بالعاصمة عمان تبين انه يعود لمشاجرة عائلية .

ولفت المصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان المشاجرة كانت بين اقارب " انسباء" ، حيث وردت شكوى بالحادثة الى مديرية الامن العام وتم تحويل المعتدين الى المدعي العام ، والمباشرة بالاجراءات القانونية .

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا فيديو الاعتداء بشكل واسع اليوم الثلاثاء . 

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