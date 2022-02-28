الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 01:06 م

مصدر: تأمين صحي الضمان سيكون دون سقف علاجي محدد

2202210131616883754624


الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري" من مصدر مطلع، أن تأمين صحي الضمان سيكون دون سقف علاجي محدد، خلافاً لباقي تأمينات الدرجة الأولى.

اضافة اعلان


وقال المصدر، إن ملف التأمين الصحي لمشتركي الضمان الإجتماعي ما زال في مؤسسة الضمان ولم يُرفع لرئاسة الوزراء، منوها إلى أن الحكومة ما زالت تجري دراستها الإكتوارية لتبيّن قيمة مساهمتها في التأمين.


وسبق أن انفرد "الوكيل الإخباري" بنشر تفاصيل تأمين صحي الضمان، حيث سيكون علاج المشمولين بالتأمين في المستشفيات الخاصة، لغايات التخفيف على المستشفيات الحكومية.


ومن المقرر أن تقوم شركات خاصة بادارة التأمين الصحي الخاص بالضمان، وسيم إطلاق منصة خاصة للتسجيل.

 

للاطلاع على تفاصيل تأمين صحي الضمان ( انقر هنا )

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

5

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

2202227201219254153142

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

حدود

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

b50e78d1-ff50-4034-9818-686689f5deae

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

2202228122520464730838

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-02-01 at 1.13.22 PM

مصدر حكومي يؤكد: لن نلجأ لإلغاء الإجراءات الصحية أسوة ببعض الدول الأوروبية

206558_47_1530345489

منحة هولندية لتمويل مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل

imgid412197

الملك يصادق على التعديلات الدستورية ودخولها حيز التنفيذ - وثائق

184423

المرصد العمالي يدعو لحماية العمال الزراعيين ودعم القطاع

FKLQnEVXEAMVHT_

توجيه من الملك للديوان الملكي

272847685_319936193509150_2002256494705140521_n

الشبول: العالم عرف الملك عبد الله الثاني قائداً استثنائياً