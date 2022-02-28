مصدر: تأمين صحي الضمان سيكون دون سقف علاجي محدد

الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري" من مصدر مطلع، أن تأمين صحي الضمان سيكون دون سقف علاجي محدد، خلافاً لباقي تأمينات الدرجة الأولى.

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وقال المصدر، إن ملف التأمين الصحي لمشتركي الضمان الإجتماعي ما زال في مؤسسة الضمان ولم يُرفع لرئاسة الوزراء، منوها إلى أن الحكومة ما زالت تجري دراستها الإكتوارية لتبيّن قيمة مساهمتها في التأمين.



وسبق أن انفرد "الوكيل الإخباري" بنشر تفاصيل تأمين صحي الضمان، حيث سيكون علاج المشمولين بالتأمين في المستشفيات الخاصة، لغايات التخفيف على المستشفيات الحكومية.



ومن المقرر أن تقوم شركات خاصة بادارة التأمين الصحي الخاص بالضمان، وسيم إطلاق منصة خاصة للتسجيل.

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