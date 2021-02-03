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تحذير أمني هام للأردنيين

الأربعاء، 03-02-2021 11:07 ص

أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية

مصدر حكومي لــ الوكيل: استبعاد الحظر الشامل حاليا

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر طبي في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في وزارة الصحة ، أن الحكومة تدرس الوضع الوبائي الراهن ، نتيجة لظهور حالات جديدة من فيروس كورونا المتحور .

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ولفت المصدر ، الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم حسم عدد من القرارات التي ينتظرها الأردنيون ، خاصةّ فيما يتعلّق بمصير عودة الطلبة إلى المدارس ، ودوام طلبة الجامعات، غدا الخميس.

 

وحول إمكانية العودة إلى الحظر الشامل ، فقد استبعد أن يتم ذلك - حاليا -  نتيجة للتبعات الاقتصادية والاجتماعية التي تلقي بظلالها على الأردنيين، حيث السيطرة على الوضع الوبائي، وقال " الأمر يتطلّب في هذه المرحلة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية ، خاصّة ارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ".

 

ونوّه المصدر، أن الحظر الشامل يمكن العودة إليه ، في حال عدم السيطرة على الوضع الوبائي ، أو في حال ارتفاع نسبة إشغال الأسرّة لمصابي كورونا ، وتابع " الوضع حاليا تحت السيطرة بتكاتف جهود وزارة الصحة مع الجهات المختلفة ووعي الأردنيين".

 

وبين ، أن هنالك توصيات سيتسلّمها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، حيث دراستها لحسمها .

 

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