مصدر حكومي لــ الوكيل: استبعاد الحظر الشامل حاليا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر طبي في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في وزارة الصحة ، أن الحكومة تدرس الوضع الوبائي الراهن ، نتيجة لظهور حالات جديدة من فيروس كورونا المتحور .
ولفت المصدر ، الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم حسم عدد من القرارات التي ينتظرها الأردنيون ، خاصةّ فيما يتعلّق بمصير عودة الطلبة إلى المدارس ، ودوام طلبة الجامعات، غدا الخميس.
وحول إمكانية العودة إلى الحظر الشامل ، فقد استبعد أن يتم ذلك - حاليا - نتيجة للتبعات الاقتصادية والاجتماعية التي تلقي بظلالها على الأردنيين، حيث السيطرة على الوضع الوبائي، وقال " الأمر يتطلّب في هذه المرحلة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية ، خاصّة ارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ".
ونوّه المصدر، أن الحظر الشامل يمكن العودة إليه ، في حال عدم السيطرة على الوضع الوبائي ، أو في حال ارتفاع نسبة إشغال الأسرّة لمصابي كورونا ، وتابع " الوضع حاليا تحت السيطرة بتكاتف جهود وزارة الصحة مع الجهات المختلفة ووعي الأردنيين".
وبين ، أن هنالك توصيات سيتسلّمها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، حيث دراستها لحسمها .
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