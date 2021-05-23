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الأحد، 23-05-2021 12:40 م

القرار جاء بعد إعداد الموازنة العامة

مصدر حكومي لـ الوكيل : رفع الحد الأدنى للأجور من مخصصات الوزارات

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مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- أكد مصدر حكومي مطلع، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور، والذي سيُشرع تنفيذه مطلع الشهر القادم، سيتم من المخصّصات المالية للوزارات والدوائر الحكومية . 

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ولفت المصدر ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن القرار جاء بعد إعداد الموازنة العامة ، وإقرارها، الأمر الذي يعني أن تقوم المؤسسات الحكومية والوزارات ، بتوفير مخصصّات لغايات تنفيذ القرار ، وأن تكون من ضمن أولوياتها ، نتيجة لتضرّر عاملي تلك القطاعات .

 

وكانت اللجنة الثلاثية في وزارة العمل، استثنت - في وقت سابق - القطاعات المصنفة بالاكثر تضررا وغير المسموح لها بالعمل من قرار رفع الحد الأدنى للأجور حتى 31 /5 /2021، وقد أصبح الحدّ الأدنى للـأجور 260 دينارا للأردني و 230 دينارا لغير الاردني اعتبار من 1 /1 /2021.

 

و اعتبارا من بداية الشهر القادم، سيُصبح قرار الحد الأدنى للأجور الجديد مُلزما لهذه القطاعات الواسعة البالغ عددها ما يقرب من 46 قطاعا.

 

 

 

 

 




 

 


 

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