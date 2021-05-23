مصدر حكومي لـ الوكيل : رفع الحد الأدنى للأجور من مخصصات الوزارات

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- أكد مصدر حكومي مطلع، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور، والذي سيُشرع تنفيذه مطلع الشهر القادم، سيتم من المخصّصات المالية للوزارات والدوائر الحكومية .

اضافة اعلان



ولفت المصدر ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن القرار جاء بعد إعداد الموازنة العامة ، وإقرارها، الأمر الذي يعني أن تقوم المؤسسات الحكومية والوزارات ، بتوفير مخصصّات لغايات تنفيذ القرار ، وأن تكون من ضمن أولوياتها ، نتيجة لتضرّر عاملي تلك القطاعات .

وكانت اللجنة الثلاثية في وزارة العمل، استثنت - في وقت سابق - القطاعات المصنفة بالاكثر تضررا وغير المسموح لها بالعمل من قرار رفع الحد الأدنى للأجور حتى 31 /5 /2021، وقد أصبح الحدّ الأدنى للـأجور 260 دينارا للأردني و 230 دينارا لغير الاردني اعتبار من 1 /1 /2021.

و اعتبارا من بداية الشهر القادم، سيُصبح قرار الحد الأدنى للأجور الجديد مُلزما لهذه القطاعات الواسعة البالغ عددها ما يقرب من 46 قطاعا.