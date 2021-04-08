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الخميس، 08-04-2021 08:44 م

بشأن شهر رمضان المبارك

مصدر حكومي لـ الوكيل : قرارات جديدة مطلع الأسبوع القادم

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رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر حكومي أن الحكومة ، وضعت "السيناريو المقترح" لشهر رمضان المبارك .

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ولفت المصدر الخميس لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم الإعلان عن القرارات التخفيفية بشأن الشهر الفضيل مطلع الأسبوع القادم ، مُرجّحا أن يتم ذلك يوم السبت القادم .

 

وأوضح أنّ هنالك تحسّنا واضحا في المنحنى الوبائي، وفق الأرقام المتعلّقة بإصابات ووفيات فيروس كورونا في المملكة ، ما دعا الحكومة إلى مراجعة العديد من القرارات الصارمة.

 

وزاد " العدول عن القرارات نتيجة للمطالب الشعبية والمطالب النيابية سيد الموقف في المرحلة الحالية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، على أن يكون الوضع الصحي في أولويات الحكومة ، عدا عن الوضع الاقتصادي للكثير من العائلات، شريطة الالتزام بالإجراءات الوقائية ، عملا بأوامر الدفاع المتمثّلة بارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي ".

 

 

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