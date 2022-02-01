الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

اعتبارا من اليوم في السعودية.. الجرعة التنشيطية شرط المحصن لفئة محددة

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بعد خطوة من غازبروم الروسية

ماذا سيحدث إذا تخلت الدول الغنية عن نصف لقاحات كوفيد-19؟

ميتا تضيف صورة رمزية ثلاثية الأبعاد إلى قصص إنستغرام

مصدر حكومي يؤكد: لن نلجأ لإلغاء الإجراءات الصحية أسوة ببعض الدول الأوروبية

البطالة في منطقة اليورو تسجل أدنى مستوى منذ 1998

مركز فيكتور يعلن توريد لقاح إيبي فاك كورونا إلى الخارج

كورونا في روسيا.. 125 ألف إصابة جديدة وسط تباطؤ وتيرة تفشي الوباء

مهيدات: خفض اسعار 20 دواء خاص بكورونا واجازة 10 لقاحات في الأردن

179 ألف طالب تلقى لقاح كورونا حتى الآن

الثلاثاء، 01-02-2022 01:10 م

مصدر حكومي يؤكد: لن نلجأ لإلغاء الإجراءات الصحية أسوة ببعض الدول الأوروبية

WhatsApp Image 2022-02-01 at 1.13.22 PM


الوكيل الإخباري - نفى مصدر حكومي رفيع المستوى بحث أي قرارات جديدة لتغيير سياسة التعامل مع وباء كورونا في الأردن.

اضافة اعلان


وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحكومة ماضية في تطبيق أوامر الدفاع والتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية وعمليات التطعيم ضد الفيروس.


وأضاف أن التراجع عن الإجراءات الحالية والمتبعة منذ نحو عامين في التعامل مع كورونا ليس مطروحا في الوقت الحالي، وأن الحكومة تضع في الحسبان القدرات الصحية ونسب الإشغال في المستشفيات.


وأشار إلى أن الحكومة لم تبحث أي قرارات جديدة سواء أكانت بالتشديد والعودة للإغلاقات أو الانفتاح الكامل والتخلي عن الإجراءات الاحترازية.


ورجح أن تبدأ الموجة الحالية من كورونا بالانحسار بحلول منتصف شباط الجاري، داعيا المواطنين إلى الإقبال على التطعيم والالترام بالكمامات والتباعد الاجتماعي.


ودعا أطباء ومتخصصين في علم الأوبئة والفيروسات إلى التخلي عن الإجراءات الاحترازية وصولا إلى تحقيق المناعة المجتمعية والتي من خلالها يمكن التعايش مع الفيروس دون خوف.


وكانت دول أوروبية أعلنت مؤخرا عن إلغاء جميع الإجراءات الاحترازية ورفع القيود الصحية في التعامل مع كورونا ومنها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f4bb25f03a5b

كورونا تعلق دوام موظفي الخط الحديدي الحجازي

اختفاء-

توضيح من الصحة حول فحوصات كورونا السريعة

الجامعة-الأردنية

الأردنية الأولى محليا والتاسعة عربيا وفق تصنيف الويبوميتركس

1643712890237

النجار تزور منتدى الرواد الكبار

1549466943_317_106534_2dbda5c8b1e7946fffe2ec78645156fb-1-1

تعديلات على قرار شطب واستبدال مركبات "الهايبرد"

1202231194449753801554

ضبط شخص من جنسية عربية سرق عامل توصيل وأحرق مركبته في عمّان

أخبار متعلقة
0L5A9529

الصحة: إقبال كبير على تلقي لقاحات كورونا

0L5A1599 - Copy

تسجيل 30 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في المملكة

1 (51)

مركز الأزمات عن أوميكرون: يختلف عن بقية المتحورات

0L5A9566

إصابات كورونا النشطة في المملكة تواصل الانخفاض

1220212395935330835651

إيقاف شخصين قاما بمخالفة الحجر المنزلي في المفرق

0L5A1599 - Copy

توضيح من الأوبئة عن موجة رابعة لكورونا في المملكة