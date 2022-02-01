مصدر حكومي يؤكد: لن نلجأ لإلغاء الإجراءات الصحية أسوة ببعض الدول الأوروبية

الوكيل الإخباري - نفى مصدر حكومي رفيع المستوى بحث أي قرارات جديدة لتغيير سياسة التعامل مع وباء كورونا في الأردن.

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وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحكومة ماضية في تطبيق أوامر الدفاع والتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية وعمليات التطعيم ضد الفيروس.



وأضاف أن التراجع عن الإجراءات الحالية والمتبعة منذ نحو عامين في التعامل مع كورونا ليس مطروحا في الوقت الحالي، وأن الحكومة تضع في الحسبان القدرات الصحية ونسب الإشغال في المستشفيات.



وأشار إلى أن الحكومة لم تبحث أي قرارات جديدة سواء أكانت بالتشديد والعودة للإغلاقات أو الانفتاح الكامل والتخلي عن الإجراءات الاحترازية.



ورجح أن تبدأ الموجة الحالية من كورونا بالانحسار بحلول منتصف شباط الجاري، داعيا المواطنين إلى الإقبال على التطعيم والالترام بالكمامات والتباعد الاجتماعي.



ودعا أطباء ومتخصصين في علم الأوبئة والفيروسات إلى التخلي عن الإجراءات الاحترازية وصولا إلى تحقيق المناعة المجتمعية والتي من خلالها يمكن التعايش مع الفيروس دون خوف.



وكانت دول أوروبية أعلنت مؤخرا عن إلغاء جميع الإجراءات الاحترازية ورفع القيود الصحية في التعامل مع كورونا ومنها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.