مصدر حكومي يحذر من تداول الشائعات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر حكومي ما يدار حول توجه الحكومة لمنح ميزات اضافية لمن يقبلون على تلقي الجرعة الثالثة من المطعوم ، لافتاً أن هذا الأمر لا يحتاج تحفيز لأنه يصب بالدرجة الأولى في مصلحة المواطن سيما مع انتشار المتحورات الجديدة لفيروس كورونا .



ودعا المواطنين الى الاقبال على تلقي المطعوم دون الإكتراث لأي اخبار مغلوطة على اعتبار أنه طوق النجاة الوحيد في هذه المرحلة إلى جانب الإلتزام ، اضافة لاستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية فقط .

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