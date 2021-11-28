مصدر حكومي يحذر من تداول الشائعات

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الأحد، 28-11-2021 02:47 م

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر حكومي ما يدار حول توجه الحكومة لمنح ميزات اضافية لمن يقبلون على تلقي الجرعة الثالثة من المطعوم ، لافتاً أن هذا الأمر لا يحتاج تحفيز لأنه يصب بالدرجة الأولى في مصلحة المواطن سيما مع انتشار المتحورات الجديدة لفيروس كورونا . 
 
ودعا المواطنين الى الاقبال على تلقي المطعوم دون الإكتراث لأي اخبار مغلوطة على اعتبار أنه طوق النجاة الوحيد في هذه المرحلة إلى جانب الإلتزام ، اضافة لاستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية فقط .

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