مصدر حكومي يرجح العدول عن الإجراءات التقييدية خلال شهرين

الوكيل الإخباري - أكد مصدر حكومي، أنّه سيتم العدول عن العديد من القرارات الصارمة ، في حال تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا .
ولفت المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الصيف الآمن لا بدّ من العمل لأجله ، من خلال اخذ اللقاح ، ومن خلال الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية .
ورجّح أن يتم التخلص من الإجراءات التقييدية خلال الشهرين القادمين ، في ظلّ وعي المواطنين ، وتضافر الجهود الشعبية مع الحكومة ، وتتمثل تلك الإجراءات بإعادة فتح قطاعات معيّنة ، وتقليص ساعات الحظر الجزئي .
وبيّن المصدر ، أن الأردنيين يتمنون عودة الحياة إلى مجاريها ، خاصة في الفترة الحالية ، حيث تحسّن الاجواء ، والدخول في فصل الصيف .
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