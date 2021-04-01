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الخميس، 01-04-2021 12:43 م

نحو صيف آمن

مصدر حكومي يرجح العدول عن الإجراءات التقييدية خلال شهرين

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - أكد مصدر حكومي، أنّه سيتم العدول عن العديد من القرارات الصارمة ، في حال تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا .

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ولفت المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الصيف الآمن لا بدّ من العمل لأجله ، من خلال اخذ اللقاح ، ومن خلال الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية .

 

ورجّح أن يتم التخلص من الإجراءات التقييدية خلال الشهرين القادمين ، في ظلّ وعي المواطنين ، وتضافر الجهود الشعبية مع الحكومة ، وتتمثل تلك الإجراءات بإعادة فتح قطاعات معيّنة ، وتقليص ساعات الحظر الجزئي .

 

وبيّن المصدر ، أن الأردنيين يتمنون عودة الحياة إلى مجاريها ، خاصة في الفترة الحالية ، حيث تحسّن الاجواء ، والدخول في فصل الصيف .

 

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