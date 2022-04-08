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الجمعة، 08-04-2022 09:02 م

مصدر حكومي يوضح حقيقة صرف 56 دينار لكل طفل

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الوكيل الإخباري - نفى مصدر حكومي حقيقة تقديم الحكومة لتعويضات عائلية بقيمة 56 دينار على كل طفل كمساعدة في شهر رمضان ولمواكبة أزمة تفشي الأسعار.

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وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الوكيل الإخباري"، إن الروابط المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة وهدفها الاحتيال وسرقة بيانات المواطنين.

 

وأضاف أنه سبق أن حذرت الأجهزة الأمنية من تداول مثل هكذا روابط أو المساهمة في نشرها، موضحا أن الغاية منها سرقة البيانات وإشغال المواطنين بأمور جانبية.

 

وتداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي روابط لمواقع إلكترونية تدعي أنها مخصصة لتقديم طلبات الاستفادة من تعويضات مقدمة من الحكومة لكل طفل.

 

 


 

 




 

 


 

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