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الأربعاء، 03-03-2021 12:54 م

إصابات متزايدة بالفيروس بين الطلبة

مصدر حكومي يوضح لـ الوكيل حول تعليق الدوام في المدارس

وزارة-التربية
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - أكد مصدر موثوق في وزارة التربية والتعليم ، أن وزارة التربية ووزارة الصحة ، تبحثان باستمرار الوضع الوبائي الراهن في المملكة ، حيث سيتم على ضوء ذلك اتخاذ القرار المناسب ، بشأن دوام طلبة الدفعة الثانية (العاشر والأول الثانوي) وعودتهم إلى المدارس، أو الاستمرار في التعليم عن بُعد.

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ولفت ، المصدر ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك تقييما يوميا للمدارس المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة ، من حيث التزامها بالبروتوكول الصحي المعتمد ، وعلى ضوء ذلك يُصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ، وفق التقييم.

 

وحول ما "يُشاع" بشأن تحويل تعليق الدراسة في المدارس ، والتحوّل إلى التعليم عن بعد لكافة الصفوف خلال الفترة القادمة، حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني ، قال " لا يمكن حسم ذلك ، خلال الفترة الحالية ، والقرار تشاركيا بين وزارتي التربية والصحة ، بحسب مستجدات الوضع الوبائي الراهن".

 

وبين ، أن هنالك إصابات متزايدة بالفيروس بشكل ملموس ، بين صفوف الطلبة خلال الفترة الحالية. 

 

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