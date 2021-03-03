مصدر حكومي يوضح لـ الوكيل حول تعليق الدوام في المدارس

الوكيل الإخباري - أكد مصدر موثوق في وزارة التربية والتعليم ، أن وزارة التربية ووزارة الصحة ، تبحثان باستمرار الوضع الوبائي الراهن في المملكة ، حيث سيتم على ضوء ذلك اتخاذ القرار المناسب ، بشأن دوام طلبة الدفعة الثانية (العاشر والأول الثانوي) وعودتهم إلى المدارس، أو الاستمرار في التعليم عن بُعد.
ولفت ، المصدر ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك تقييما يوميا للمدارس المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة ، من حيث التزامها بالبروتوكول الصحي المعتمد ، وعلى ضوء ذلك يُصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ، وفق التقييم.
وحول ما "يُشاع" بشأن تحويل تعليق الدراسة في المدارس ، والتحوّل إلى التعليم عن بعد لكافة الصفوف خلال الفترة القادمة، حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني ، قال " لا يمكن حسم ذلك ، خلال الفترة الحالية ، والقرار تشاركيا بين وزارتي التربية والصحة ، بحسب مستجدات الوضع الوبائي الراهن".
وبين ، أن هنالك إصابات متزايدة بالفيروس بشكل ملموس ، بين صفوف الطلبة خلال الفترة الحالية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة