مصدر حكومي يوضح لـ الوكيل حول موعد اعلان الإجراءات التخفيفية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر حكومي ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إجراء مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن الإجراءات التخفيفية المزمع العمل بها خلال الأسابيع القادمة .



المصدر قال : " أن الإجراءات التخفيفية ستعلن عند اتخاذ قرار نهائي بشأنها" .



وأعلنت الحكومة بوقت سابق عن اتخاذ عدة إجراءات تخفيفية جديدة، تتعلق بفحوصات كورونا وفتح القطاعات وبيوت العزاء وصالات الافراح والتعايش مع الفيروس، بعد أن بات متحور اوميكرون هو السائدة في المملكة.

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