مصدر: خطة لحصر اعداد الأردنيين الراغبين بالعودة من أوكرانيا

الوكيل الاخباري - كشف مصدر رسمي مطلع، عن توجه لحصر أعداد الأردنيين الذين يرغبون بمغادرة أوكرانيا إلى المملكة في حال استمر التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.

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وبين المصدر لـ "الوكيل الإخباري" أن عدد من الأردنيين عادوا من أوكرانيا خلال الأيام الماضية من خلال رحلات اعتيادية لشركات الطيران من تركيا، مشيراً أن المتابعة للمواطنين في كييف وكل ارجاء أوكرانيا مستمرة.



ونوه المصدر أن أكثر من 700 تسجيل على الرابط الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للتواصل مع الأردنيين هناك، موضحاً أن التسجيل يشمل أكثر من شخص من ذات العائلة.



يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الكرملين، اليوم الثلاثاء، بدء عملية سحب مقررة لجزء من القوات الروسية المنتشرة عند الحدود مع أوكرانيا، لكنه شدد على أن روسيا ستواصل تحريك جنودها في أنحاء البلاد كما تراه مناسبا".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وسائل اعلام دولية:" قلنا دائما إنه بعد انتهاء التدريبات سيعود الجنود إلى قواعدهم الدائمة. ما من جديد هنا. إنها عملية عادية.



وجاء هذا الإعلان بعد يوم من إشارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن بلاده مستعدة لمواصلة مباحثات المظالم الأمنية التي أدت إلى الأزمة الأوكرانية، في تغيير للنبرة بعد أسابيع من التوتر المتصاعد.