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الأربعاء، 02-03-2022 02:54 م

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

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الوكيل الإخباري - أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء بشر الخصاونة أنه سيعود لممارسة عمله وجاهيا اعتبارا من الأحد المقبل.

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الخصاونة سيترأس جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم الأربعاء، عن بعد بسبب ظهور نتيجة فحص كورونا الأخير إيجابية.

وأضاف أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء جيدة ولا يعاني من أي أعراض بعد إصابته بالفيروس.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أعلن يوم الاثنين 21 شباط الماضي، إصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا وذلك خلال تواجده في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

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