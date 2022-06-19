الأحد 19-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

صندوق الزكاة يقرر صرف عيدية مقدارها 50 دينارا

الغذاء والدواء: ارتفاع أسعار حليب الرضع 2.5% إلى 8%

تخصيص 220 طن خلطات اسفلتية لبلدات سهل حوران

من هو الشاب محمد العنانزة الفائز بمسابقة اثيوبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم؟

وفد من معهد الدوحة للدراسات العليا يطلع على خدمات وزارة التنمية

الوطني لشؤون الأسرة يبحث تبادل الخبرات مع المكسيك في القضايا الاسرية

وفاة أمير سعودي والديوان الملكي يصدر بياناً

الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير دولة خليجية

الأمن يحذر من صفحات وهمية خادعة تروج لمكرمات ملكية

أوكرانيا تقرر حظر الموسيقى والكتب الروسية

الأحد، 19-06-2022 02:36 م

مصدر رسمي يرجح: عطلة عيد الاضحى من 8 إلى 12 تموز المقبل

420202384817629158924


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مصدر رسمي، إن عطلة عيد الاضحى المبارك في الأردن سوف تبدأ اعتباراً من يوم عرفة حتى رابع أيام العيد، وفقا لما جرت عليه العادة.

اضافة اعلان


ورجح المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن تمتد عطلة العيد في المملكة من يوم الجمعة 8 تموز يوم عرفة، حتى مساء الثلاثاء، منوهاً إلى أن ذلك يعتمد على أول أيام شهر ذو الحجة. 


وأشار إلى أن البلاغ الحكومي سيصدر بشكل رسمي عند تحديد موعد بداية الأول من ذو الحجة.


وتشير الحسابات الفلكية ان يوم الجمعة 8 تموز المقبل سيكون وقفة عرفات،  وأول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت 9 تموز.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202230204558625664944

صندوق الزكاة يقرر صرف عيدية مقدارها 50 دينارا

formula-shortage-2

الغذاء والدواء: ارتفاع أسعار حليب الرضع 2.5% إلى 8%

5202218155810246047398

تخصيص 220 طن خلطات اسفلتية لبلدات سهل حوران

w

وفد من معهد الدوحة للدراسات العليا يطلع على خدمات وزارة التنمية

e

الوطني لشؤون الأسرة يبحث تبادل الخبرات مع المكسيك في القضايا الاسرية

what-does-hacking-mean

الأمن يحذر من صفحات وهمية خادعة تروج لمكرمات ملكية

أخبار متعلقة
431996

دراسة حول أسعار قطع وصيانة المركبات الكهربائية في الأردن

شرطة سير (3)

وفاتان و32 اصابة بـ367 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

712f5fba-9140-4f3e-8b7a-398ce047ae85

الفايز: الأردن يجري اصلاحات شاملة تستهدف ترسيخ الديمقراطية

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة: اطلاق رؤية اقتصادية جديدة خلال الفترة المقبلة

516591064

الغذاء والدواء: مخزون حليب الأطفال في المملكة آمن ونعتمد أكثر من موقع تصنيعي

1 (51)

الوطني للأمن وإدارة الأزمات: جدري القرود لا يشكل خطراً على المستوى الاستراتيجي للأردن