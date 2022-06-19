مصدر رسمي يرجح: عطلة عيد الاضحى من 8 إلى 12 تموز المقبل

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مصدر رسمي، إن عطلة عيد الاضحى المبارك في الأردن سوف تبدأ اعتباراً من يوم عرفة حتى رابع أيام العيد، وفقا لما جرت عليه العادة.

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ورجح المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن تمتد عطلة العيد في المملكة من يوم الجمعة 8 تموز يوم عرفة، حتى مساء الثلاثاء، منوهاً إلى أن ذلك يعتمد على أول أيام شهر ذو الحجة.



وأشار إلى أن البلاغ الحكومي سيصدر بشكل رسمي عند تحديد موعد بداية الأول من ذو الحجة.



وتشير الحسابات الفلكية ان يوم الجمعة 8 تموز المقبل سيكون وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت 9 تموز.