مصدر رسمي يوضح حقيقة روابط للتسجيل لدعم الخبز

الوكيل الإخباري - نفى مصدر حكومي حقيقة فتح باب التسجيل للحصول على دعم الخبز لعام 2022.

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وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الوكيل الإخباري"، إن الروابط المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها الحصول على بيانات المواطنين واختراق خصوصيتهم والاحتيال عليهم.



وأضاف أنه يتم بث هذه الروابط عبر مواقع خارجية هدفها إشغال المواطنين بأمور جانبية لأغراض سياسية، موضحا أن الجهات الأمنية حذرت من تداولها والدخول إليها.



وأشار إلى أن أسعار الخبز في الأردن تعد من الأقل في المنطقة ولا نية لإعادة صرف الدعم.



وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي روابط لمواقع إلكترونية تدعي أنها مخصصة لتقديم طلبات الاستفادة من دعم الخبز في الأردن لعام 2022.



