مصدر في المالية يرجح عدم تأجيل ضريبة الهايبرد

الوكيل الإخباري – خاص- رجح مصدر مطلع في وزارة المالية اليوم الأربعاء عدم تأجيل زيادة الضريبة 10% على مركبات الهايبرد المقررة بداية العام المقبل.

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من جهته قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنيّة محمد البستنجي في حديث لـ "الوكيل الاخباري" إن الهيئة ارسلت كتابا إلى وزارة المالية طلبت فيه إعادة النظر بزيادة الضريبة على سيارات الهايبرد بداية العام المقبل، وطلبت تأجيلها نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع والمواطنين على حد سواء.



وأضاف البستنجي أنه إلى الآن لم يصل الهيئة الرد على الكتاب من المالية، مرجحا أن يصل الرد خلال الأسبوعين القادمين قبل انتهاء شهر تشرين الثاني الحالي، ومشيرا إلى أملهم بتأجيل هذه الزيادة.



وتوقع البستنجي ارتفاع سعر مركبات الهايبرد مع دخول القرار حيز التنفيذ بداية العام المقبل بين 1500-2000 دينار، وأن يحدث هذا الارتفاع تراجعا واضحاً في حركة التخليص على المركبات.



وأشار إلى أن التخليص على مركبات "الهايبرد" شهدت نموا واضحا منذ شهر حزيران الماضي وحتى الان، وأرجع ذلك إلى أسباب عدة أهمها الاستفادة من رسوم الضريبة قبل ارتفاعها .



وكانت الحكومة قررت في وقت سابق فرض ضريبة تصاعدية على مركبات الهايبرد بنسبة 5%، حيث بلغت الضريبة 35% حتى نهاية عام 2019، و40% حتى نهاية عام 2020 ، و45 %حتى نهاية عام 2021، وبحسب القرار الحكومي الصادر سابقا سترتفع الضريبة 10% بداية عام 2022 لتصل إلى 55%.

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