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السبت، 18-12-2021 02:49 م

مصدر: قرارات جديدة من الاوبئة بشأن احتفالات رأس السنة خلال ايام

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الوكيل الإخباري - توقع مصدر رسمي مطلع إن تقر لجنة الاوبئة خلال أيام عدة توصيات جديدة بشأن احتفالات رأس السنة.

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وأكد المصدر لـ " الوكيل" أنه سيتم الابقاء على قرار إجراء فحص " بي سي ار " قبل 48 ساعة من المشاركة بأي احتفال سيتم في المنشآت الفندقية.


وقالت وزارة السياحة والآثار، إن قرار الحكومة الصادر يوم الأربعاء، المتعلق بإجراء فحص "بي سي آر" للمنشآت الفندقية، يسري حصرا على حفلات الأعراس وحفلات رأس السنة الميلادية فقط.


وبعد ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون"، أصدر وزير السياحة نايف الفايز يوم الأربعاء تعميما يتضمن إجراءات جديدة على المنشآت السياحية والفندقية، للعمل بها.

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