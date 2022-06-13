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مصدر: قرار تأجيل القروض يشمل شركات التمويل

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الإثنين، 13-06-2022 10:30 ص

مصدر: قرار تأجيل القروض يشمل شركات التمويل

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد مصدر أن قرار البنك المركزي وجمعية البنوك الذي صدر أمس الأحد، بتأجيل قروض الافراد عن شهر حزيران الحالي يشمل شركات التمويل الأصغر. اضافة اعلان


وأضاف المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن شمول شركات التمويل بقرار البنك المركزي يأتي تنفيذاً لرقابة البنك واشرافه على هذه الشركات، إلى جانب النظام المالي الذي يقرره البنك لشركات التمويل العاملة في المملكة.

وأشار، إلى أن تفاصيل قرار التأجيل التي جاءت على قروض الأفراد بمختلف أشكالها تُطبق على الشركات دون اضافة أي رسوم أو عمولات أو غرامات. 

وشدد المصدر أن شركات التمويل الأصغر مُلزمة بتنفيذ قرار التأجيل، إلا إذا رغب المُقترض بعدم تأجيل دفعته.

وأعلن البنك المركزي وجمعية البنوك أمس الأحد، تأجيل أقساط قروض الأفراد عن شهر حزيران الحالي بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

 




 

 


 

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