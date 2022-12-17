مصدر: قرار مرتقب بوقف أو تمديد العمل بحبس المدين خلال أيام

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن صلاحية وقف أو تمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين بيد رئيس الوزراء فقط.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن القرار سيصدر رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة، مرجحا تمديد العمل به بعد رغبة نيابية للتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الحالية.



وأضاف أن القرار سيراعي مصلحة جميع الأطراف ووفق الظروف الحالية والأوضاع الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الجميع بعد جائحة كورونا.



يشار إلى أن العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والمتعلق بحبس المدين ينتهي بتاريخ 2022/12/31.



وكانت الحكومة مددت أمر الدفاع 28 الذي صدر في آذار 2021 للتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أول مرة حتى نهاية حزيران الماضي قبل أن تمدده في المرة الثانية حتى نهاية أيلول الماضي، فيما اتخذت قرارا بتمديده للمرة الثالثة حتى نهاية عام 2022.