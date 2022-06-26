مصدر: لا صحة لصرف عيديات لموظفي القطاع العام

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - نفى مصدر رسمي مطلع ما يشاع عن توجه لصرف عيديات لموظفي القطاع العام، قبيل عيد الأضحى المبارك.

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واكد المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أنه لا صحة لهذه المعلومات المتداولة، منوها إلى أنه في حال كان هناك أي صرف سيتم الإعلان عنه رسمياً.



على صعيد اخر اكد المصدر ان بلاغ عطلة العيد يعتمد على اعلان موعد غرة شهر ذي الحجة.



ووفقا للحسابات الفلكية فان يوم الأربعـاء 2022 / 6 / 29 هو المتمم لشهر ذي القعـدة 1443 هـ ، وتكون غـرة شهـر ذو الحجـة 1443 هـ فلكيـاً يوم الخميس 2022 / 6 / 30 م ، وتكون وقفة عرفات لعام 1443 هـ فلكيـاً يوم الجمعـة 2022 / 7 / 8 م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ فلكيا يوم السبـت 2022 / 7 / 9 م .



