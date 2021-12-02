مصدر: لا علاقة بين اجتماع الخرابشة وشركات محلية باتفاقية إعلان النوايا

الوكيل الإخباري - نفى مصدر مطلع أن يكون اللقاء الذي جمع وزير الطاقة صالح الخرابشة اليوم الخميس مع ممثلي شركات عاملة في قطاع الطاقة المتجددة له أي علاقة باتفاقية إعلان النوايا مع الإمارات وإسرائيل، الخاص بمبادلة الكهرباء مع المياه.



وأشار المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن الإجتماع ركز بشكل مباشر على بيان قدرات هذه الشركات في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومعدلات استطاعتها التي تمكنها من الانخراط في مشاريع الطاقة محليا وإقليمياً.



وبيّن أن العالم الآن يتجه نحو الطاقة المتجددة النظيفة، وأن على الشركات الأردنية الرائدة في هذا المجال أن يكون لها حصة من هذه المشاريع .

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وأضاف أن تزويد لبنان بالكهرباء من خلال سوريا سيكون جزء منه عبر انتاج الكهرباء من الشمس، موضحاً أن على الشركات الأردنية ان تبدأ بتجهيز نفسها لهذا المشروع وغيره من المشاريع الأخرى خاصة الربط الكهربائي مع العراق.



وكان الخرابشة اجتمع اليوم الخميس مع عدد من ممثلي شركات ومؤسسات اردنية عاملة في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، واكد على ان انخراط شركات القطاع في ائتلافات وتجمعات من شأنه تعزيز فرص الاستثمار في المشاريع الإقليمية وفتح المزيد من فرص العمل أمام الشركات والعاملين في القطاع بما يعزز تنافسية الأردن ويرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة.

