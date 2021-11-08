الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

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مصدر : لا عودة للحظر الشامل في الأردن

الإثنين، 08-11-2021 02:57 م

مصدر : لا عودة للحظر الشامل في الأردن

حظر


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر مطلع لموقع الوكيل الاخباري نية الحكومة العودة الى اجراءات الحظر الشامل بعد ارتفاع اصابات كورونا بالاردن .

 وبين المصدر ان إجراءات الحظر أصبحت من الماضي، مشددا على أنه لا تراجع عن قراراتنا في الوضع الحالي .

فيما جاء رد المصدر على تساؤلات طرحها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التمرينات الوهمية التي يجريها المركز الوطني لادارة الازمات في مناطق بالمملكة تتضمن فعاليات تدريبية يرافقها تواجد أمني واغلاقات وتنفيذ عمليات إنقاذ وإطلاق صافرات إنذار وعمليات إخلاء وتحريك آليات.

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