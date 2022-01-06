مصدر: لا قرار بإجلاء الأردنيين من كازاخستان .. والخارجية تتابع عن كثب

الوكيل الإخباري - أكد مصدر رسمي، أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار لتنفيذ عمليات إجلاء للأردنيين المتواجدين في كازاخستان.

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وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إننا نتابع تطورات الأحداث هناك أولا بأول، منوها إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اي تطور.



من جهته قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول، إن السفارة الأردنية في كازاخستان تواصلت مع عدد من الأردنيين هناك للتاكد من سلامتهم، وتتابع الاحداث عن كثب.



واوضح ابو الفول لـ " الوكيل الإخباري" أن الأردنيين المتواجدين في كازاخستان يصل عددهم إلى 800 مواطن أغلبهم من الطلاب، مشيراً إلى أنهم موزعين على عدة مدن متفرقة.