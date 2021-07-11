الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 11:52 ص

بعد قرار وزير المالية

مصدر لــ الوكيل : غالبية رواتب الموظفين الحكوميين نهاية الأسبوع الحالي

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر حكومي مطلع أن غالبية الدوائر والمؤسسات والوزارات الرسمية ، ستعمل على صرف رواتب موظفيها نهاية الأسبوع الحالي .

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ولفت المصدر، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الإجراء يأتي تخفيفا على الأردنيين ، لاقتراب عيد الأضحى المبارك ، لتمكينهم من شراء مستلزماتهم وقضاء حوائجهم.

 

وأشار إلى أن هنالك العديد من الوزارات والمؤسسات ، ستبدأ بصرف رواتب موظفيها بداية الأسبوع المقبل، وقال " تختلف الوزارات حول توقيت صرف رواتبها ، إلا أن غالبية رواتب الموظفين سيتم صرفها نهاية الأسبوع الحالي".

 

وكان وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، قرّر في وقت سابق صرف رواتب الموظفين في القطاع العام قبل عطلة عيد الأضحى مباشرة، على أن تعود في الأشهر المقبلة في الموعد الاعتيادي وهو 24 من كل شهر.

 

 

 




 

 


 

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