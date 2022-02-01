مصدر لـ " الوكيل": تحويل ملف أبراج السادس للدراسة الفنية

الوكيل الاخباري - كشف مصدر رسمي مُطلعـ أن ملف أبراج السادس "مشروع بوابة الأردن" تم تحويله إلى اللجان الفنية.

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وقال المصدر لـ " الوكيل الاخباري" إن اللجان المُختصة تعمل الآن على دراسة فنية حول المشروع، وماهية الافكار المطروحة لاستكماله، مؤكداً انه سيتم الإعلان عن نتائج اللجان حال الانتهاء من الدراسات.



وسبق أن أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على أن الحكومة ستعمل على إنجاح مشروع أبراج السادس في العاصمة عمان، قائلا: "سننهي المشروع حتى لو كان ذلك بتدخل الدولة".



ويعتلي برجي السادس أعلى قمة غربي العاصمة عمّان، على مساحة 29 دونم تقريباً، وبارتفاع 78 طابقاً.



ويحظى انجاح مشروع بُرجي السادس باهتمام ملكي، حيث أكدت مصادر نيابية ان جلالة الملك عبدالله الثاني قال خلال لقاءه رؤساء لجان نيابية قبل نحو شهرين إنه يتابع شخصياً ملف أبراج السادس.