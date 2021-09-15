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الأربعاء، 15-09-2021 04:23 م

مصدر لـ الوكيل : قرار حكومي مرتقب بشأن قانون الادارة المحلية

رئاسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مصدر حكومي مسؤول أن الحكومة تعدّ حاليا مجموعة من الأنظمة لتتواءم مع قانون الادارة المحلية الذي أقرّه مجلس الأمة مؤخرا وينتظر توشيحه بالارادة الملكية السامية ، الشهر المقبل .

وأضاف المصدر إن الأنظمة ستوائم وتنظّم العلاقة بين مجالس المحافظات والبلديات من جهة، ومجالس المحافظات وباقي الدوائر الرسمية من جهة أخرى.

وقال إن الأنظمة ستتضمن أيضا توزيع الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات حسب عدد السكان في كل دائرة، تمهيدا لاجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات على أساسها.

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