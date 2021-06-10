الخميس 10-06-2021
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الخميس، 10-06-2021 12:45 م

نتيجة لإعادة فتح القطاعات

مصدر لـ الوكيل : لم يتم تأجيل أقساط القروض في البنوك

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مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - نفى مصدر حكومي مطلع ما يتم تداوله حول تأجيل أقساط القروض للمواطنين من خلال البنوك .

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وأشار المصدر ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحياة بدأت تعود لطبيعتها لغالبية القطاعات والمنشآت الاقتصادية ، بعد تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، الأمر الذي أثّر إيجابا نتيجة لتحسن الأوضاع المادية للأردنيين ، عقب إغلاقات جاءت نتيجة جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على الأردنيين .

 

" جمعية البنوك ، يقع على عاتقها التعميم على البنوك من أجل تأجيل القروض ، وفق ما تراه مناسبا ، وبحسب الظروف التي تمر بها المملكة " ، وفق المصدر.

 

وكانت جمعية البنوك ، قد سهّلت على الأردنيين خلال الأشهر الماضية ، في ظلّ جائحة كورونا ، حيث لم يتمكّنوا من تسديد التزاماتهم نتيجة لضيق الحال ، بسبب الوباء.

 

 

 




 

 


 

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