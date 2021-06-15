مصدر : لم يتم حسم قرار إعطاء طلبة المدارس لقاحات كورونا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اكد مصدر مطلع ان ان لجنة الاوبئة ناقشت في اجتماعها الاخير عددا من القضايا المتعلقة بالمطاعيم واعطاء طلبة المدارس المطعوم، ومنح الجرعة الثالثة التعزيزية من المطعوم، لكن “لم يتخذ قرار حتى اللحظة بشأن إعطاء جرعة ثالثة تعزيزية من لقاحات كورونا”.وأكد ان الاهمية تكمن وفق الجدول والخطة الحكومية لمكافحة الوباء بـ”تطعيم المعلمين وطلبة الجامعات لأن الاطفال في سن المدرسة هم الاقل عرضة للاصابة والتأثر بالفيروس”، مؤكدا أنه لم يتم حسم القرار لإعطاء طلبة المدارس لقاحات كورونا ايضا.