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الأحد، 05-12-2021 11:17 م

مصدر مسؤول : توصيات وقرارات حكومية مرتقبة بعد ارتفاع اصابات كورونا

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الوكيل الاخباري - كشف مصدر مسؤول الأحد، عن توصيات جديدة ستقدمها وزارة الصحة للحكومة بشأن الوضع الوبائي أبرزها إلزامية إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا للمشاركين في أي نشاط أو حفل عام وقبل 48 ساعة من إجرائه.

وأوضح المصدر لـ "المملكة"، "عودة إلزامية إجراء فحص الكشف عن الفيروس (PCR) للقادمين إلى الأردن على كافة المعابر البرية والجوية، ما يلغي إعفاء سابقا كان قد منح للحاصلين على جرعتي اللقاح من إجراء فحص إذا كان سفرهم أقل من 10 أيام".

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