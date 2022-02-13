مصدر مسؤول يكشف ابرز الإجراءات التخفيفية الخاصة بكورونا المتوقع اتخاذها

الوكيل الإخباري- كشف مصدر حكومي مسؤول عن ابرز الاجراءات التخفيفية المتوقع ان تتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة والخاصة بالتعامل مع جائحة كورونا.

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وأوضح المصدر في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان ابرز هذه الاجراءات سيتمثل بتخفيف القيود المفروضة لتنشيط القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية، ومحاولة التعايش مع الوباء .



وتوقع المصدر إلغاء القيود على القطاع السياحي وتسهيل حركة وصول السياح للمملكة، خصوصاً المتعلقة بفحوصات الـ (PCR) اضافة الى تخفيف الاجراءات المتعلقة باقامة حفلات الزفاف وحجوزات الفنادق.



وكشف المصدر عن توجه حكومي بتقليص عدد فحوصات كورونا اليومية، والانتقال إلى مرحلة التعايش مع الفيروس ومتحوراته، لوقف انعكاس عدد الفحوصات اليومي الكبير على عدد الاصابات المسجلة .



واضاف المصدر، ان الحكومة ستبحث ايضاً قرار اعادة السماح بفتح بيوت العزاء ، وعدد الاشخاص في التجمعات للمناسبات الاجتماعية، في وقت رجح فيه المصدر ان القرار لا زال قيد الدراسة وفقاً للوضع الوبائي خلال الاسبوعين المقبلين .



وكان موقع "الوكيل الإخباري" انفرد بخبر وجود توصيات من لجنة الاوبئة لتقليل فحوصات كورونا اليومية، وتوجيه الجهود نحو إجراءات الحماية من الفيروس من خلال التباعد وارتداء الكمامات.

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