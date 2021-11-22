مصدر: منع غير متلقي اللقاح من الاقتراع في الانتخابات البلدية

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات
كشف مصدر في الهيئة المستقلة للانتخاب أن شهادة المطعوم ستكون شرطا للاقتراع في الانتخابات البلدية المقبلة .
وتوقع المصدر في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين أن يكون موعد اجراء الانتخابات نهاية شهر آذار القادم ، حيث تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب الموعد المحدد والاجراءات المتبعة في الانتخابات .
وبين أن شكل انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ستكون حسب البروتوكول الصحي، مشيرا إلى أن الهيئة مستعدة من الناحية الفنية لاجراء الانتخابات في اي وقت .
وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء يصدر قرارا بإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتحدد الهيئة تاريخ يوم الاقتراع.
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