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الإثنين، 22-11-2021 01:03 م

مصدر: منع غير متلقي اللقاح من الاقتراع في الانتخابات البلدية

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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  كشف مصدر في الهيئة المستقلة للانتخاب أن شهادة المطعوم ستكون شرطا للاقتراع في الانتخابات البلدية المقبلة .


وتوقع المصدر في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين أن يكون موعد اجراء الانتخابات نهاية شهر آذار القادم ، حيث تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب الموعد المحدد والاجراءات المتبعة في الانتخابات .


وبين أن شكل انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ستكون حسب البروتوكول الصحي، مشيرا إلى أن الهيئة مستعدة من الناحية الفنية لاجراء الانتخابات في اي وقت .


وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء يصدر قرارا بإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتحدد الهيئة تاريخ يوم الاقتراع.

 

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