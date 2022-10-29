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السبت، 29-10-2022 11:48 ص

مصدر: وصول آخر دفعة متقاعدين عسكريين من قطر الثلاثاء القادم

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مصدر حكومي وصول آخر دفعة من المتقاعدين العسكريين الأردنيين من دولة قطر الشقيقة يوم الثلاثاء القادم.اضافة اعلان


وبين المصدر لـ "الوكيل الإخباري" إلى وصول عدد من المتقاعدين العسكريين  الذين التحقوا للعمل في مجال تقديم خدمات أمن وحماية مرتبطة بترتيبات بطولة كأس العالم أمس ومتوقع وصول عدد أكبر اليوم السبت ويستمر وصولهم حتى يوم الثلاثاء القادم على دفعات.

وأضاف أن الحكومة القطرية ستدفع مبلغ ١٥٠٠ دولار سيتم تسليمهم إلى  المتقاعدين بقطر وصرف تذاكر سفر لهم.

وكان حوالي ٦٠٠٠ متقاعد أردني تعاقدوا فردياً مع شركة خاصة للعمل لمدة محدودة في مجال تقديم الأمن والحماية تنتهي بعد اختتام فترة المونديال.

وابدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في وقت سابق أن تنظيم دولة قطر الشقيقة لبطولة كأس العالم لكرة القدم هو إنجاز لكل العرب، وأن الأردن حريص كل الحرص على نجاح هذه البطولة التي أعدت لها دولة قطر الشقيقة بكل اقتدار وتميز.

 




 

 


 

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