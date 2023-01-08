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الأحد، 08-01-2023 01:15 م

مصدر يتوقع اصدار ديوان الخدمة للكشف التنافسي الجديد آذار المقبل

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف مصدر أن ديوان الخدمة المدنية سيُصدر الكشف التنافسي الجديد 2023 مطلع شهر آذار المقبل.

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وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيتم اعتماد الكشف الجديد  لتعبئة شواغر الأجهزة الحكومية وفقاً للاحقية التنافسية للمتقدمين بطلبات توظيف لديوان الخدمة المدنية.


وأكد الديوان في وقتٍ سابق أن جميع طلبات التوظيف المقدمة لأول مرة بعد تاريخ 30/11/2022 سيتم إدراجها على الملاحق، ولن تعتمد على الكشف التنافسي للعام 2023.


ووفقاً لمشروع قانون الموازنة 2023، فان الوظائف الحكومية الشاغرة للعام الحالي ستكون وفقا لأولويات التعيين، وسوف تركز على وزارتي الصحة والتربية.

 




 

 


 

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