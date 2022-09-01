مصدر يتوقع دخول معدل قانون الضمان حيز التنفيذ منتصف تشرين أول القادم

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع مصدر رسمي، أن يشرع مجلس الوزراء بالنظر في التعديلات التي أدرجت على قانون الضمان الاجتماعي مع بداية الأسبوع المُقبل.

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وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيتم إرسال القانون المُعدل لمجلس الأمة بشقيه النواب والاعيان ليتم النقاش حوله، وفقا للتسلسل التشريعي.



وأضاف، أن الحكومة مهتمة بهذه التعديلات، مبيناً أن القانون المُعدل للضمان قد يكون جاهزاً مع منتصف تشرين أول المقبل، ليدخل حيز التنفيذ بعد أن يُنشر بالجريدة الرسمية.



وأقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أمس الأربعاء، تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، والتي شملت على عدة ملفات أبرزها، التأمين الصحي، ورواتب المتقاعدين، و بدل التعطل، واجازة الامومة.