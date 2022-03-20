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الأحد، 20-03-2022 01:24 م

مصدر يرجح تحديد دوام الموظفين في رمضان خلال أيام

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الوكيل الإخباري - رجح مصدر حكومي مطلع إعلان قرار تحديد الدوام الرسمي للموظفين خلال شهر رمضان المبارك الأسبوع الحالي أو القادم على أبعد تقدير.

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وتوقع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، أن يكون الدوام من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.


وقال إنه سيتم استثناء الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك من القرار، على أن يعود الدوام الرسمي بعد شهر رمضان إلى ما هو عليه الآن.


يشار إلى أن شهر رمضان المبارك سيبدأ فلكيا في 2 نيسان المقبل على أن يكون 2 أيار المقبل أول أيام عيد الفطر السعيد.

 




 

 


 

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