الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

اب وابنه ينجحان معاً بالتوجيهي.. تعرف على قصة ناصر وعبدالله

قراءة في نتائج التوجيهي.. الإناث والعاصمة عمّان الأوفر حظا بقائمة الأوائل

الأربعاء، 17-08-2022 05:10 م

مصدر يرجح تغيير على موعد اعلان نتائج التوجيهي

www


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح مصدر مطلع ان تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة قبل الموعد الذي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق ، اي قبل الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس .

واشار المصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الوزارة قد تلجأ الى هذا الامر للتخفيف من الضغط على سيرفرات موقع النتائج حتى لا يتم دخول جميع الطلبة في وقت واحد ، مؤكداً ان النتائج ستظهر لجميع الطلبة في نفس الوقت حال صدورها .
 
ويعقد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس؛ مؤتمرًا صحفيًّا في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات، لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2022/الامتحان العام، يتناول فيه نسب النجاح العامة وأوائل الطلبة في جميع الفروع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (13)

بحث إقامة فندق سياحي تراثي في السلط

1120212110598873149457

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

ففففف

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

82022141446297032807

الخارجية تعزي بضحايا فيضانات السودان

image_750x422_5e1041e5ab7c1

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

pic_131680

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

التربية تزف بشرى سارة لطلبة التوجيهي قبل اعلان النتائج

8202212144212119977138

تنويه هام بشأن اعلان نتائج التوجيهي

820226105741710260148

وزير التربية يُبشر طلبة التوجيهي ويتحدث عن موعد النتائج

7202230141326687450355

موعد جديد لاعلان نتائج التوجيهي وبشرى سارة للطلبة

التربية والتعليم

التربية تكشف عن موعد الدفعة الأولى من تعيينات المعلمين

7202221124259880349903

إربد: قبيلات تعزي بوفاة أحد طلبة التوجيهي