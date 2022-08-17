مصدر يرجح تغيير على موعد اعلان نتائج التوجيهي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح مصدر مطلع ان تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة قبل الموعد الذي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق ، اي قبل الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس .



واشار المصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الوزارة قد تلجأ الى هذا الامر للتخفيف من الضغط على سيرفرات موقع النتائج حتى لا يتم دخول جميع الطلبة في وقت واحد ، مؤكداً ان النتائج ستظهر لجميع الطلبة في نفس الوقت حال صدورها .



ويعقد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس؛ مؤتمرًا صحفيًّا في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات، لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2022/الامتحان العام، يتناول فيه نسب النجاح العامة وأوائل الطلبة في جميع الفروع.

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