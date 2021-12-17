مصدر يرجح تغيير على موعد صرف الرواتب الشهر الحالي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح مصدر انه سيتم صرف رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين في العشرين من الشهر الحالي بخلاف الاشهر السابقة حيث ستبدأ الجهات المعنية باعداد كشوفات الرواتب لارسالها الى البنوك يومي 17 و 18 من ذات الشهر.



وبين المصدر ان صرف الرواتب مبكرا لشهر كانون اول ( 12 ) من كل عام يأتي بسبب الاغلاق المالي السنوي لحسابات الدولة والتي تتضمن النفقات الجارية والنفقات الاخرى المحددة من قبل حيث انه لا يمكن ترحيل بعض هذه النفقات الى العام اللاحق .

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