مصدر يكشف حقيقة فرض رسوم على استخدام طرق في عمّان

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - نفى مصدر رسمي مُطلع، ما يشاع عن فرض رسوم عند استخدام طرق في عمّان، بعد مقترح فرض رسوم على 14 طريقا رئيسا في المحافظات.

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وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إنه لا يوجد أي توجه لفرض رسوم على استخدام طرق في العاصمة، موضحاً أن كل ما يقال عن ذلك غير صحيح.



وأشار إلى أنه لا علاقة ولا ربط بين إعادة تأهيل وتحديث شبكة الطرق في عمّان وبيّن فرض الرسوم عليها، مؤكداً على أن تأهيل وتطوير الطرق في العاصمة مندرج في الخطة الإستراتيجية لأمانة عمّان.



وجاء في رؤية التحديث الاقتصادي مقترح مشروع رفع جودة الطرق الرئيسة في الأردن، وتحقيق استدامة مالية لها، من خلال فرض رسوم على مستخدميها، في وقت يدرس البنك الدولي تمويل مشروع مقترح من الحكومة للهدف نفسه.