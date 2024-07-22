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الإثنين، 22-07-2024 01:47 م

مصدر يكشف عن اسماء قائمة الاتحاد للدائرة الانتخابية الثالثة بعمان - صور

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الوكيل الاخباري -  كشف مصدر مطلع عن قائمة الاتحاد للدائرة الانتخابية الثالثة في عمان والتي ستضم المرشحين التالية أسماؤهم:
1. المهندس عزام المغاريز
2. المحامي رمزي العجارمة
3. المحامي ليث الديسي
4. الدكتورة نور الثوابية
5. السيدة ليلى شابسوغ

ولم يتم الكشف عن الاسم السادس بعد، إلا أن هذه القائمة تظهر تميزاً وتناغماً استثنائياً بين المرشحين، مما يجعلها واحدة من أقوى القوائم في الدائرة الثالثة ، وفق المصدر .

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واشار المصدر ان جميع أعضائها يتمتعون بقبول شعبي واسع ويعتبرون منافسين حقيقيين بفضل خبراتهم وكفاءاتهم العالية، والقائمة القادمة باكتساح.

 


 





 

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